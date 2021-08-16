Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı ikinci oturumu yapıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının ikinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Seçer, gündem dışı konuşmasında, ülkedeki orman yangınlarının yanı sıra yaşanan sel felaketlerini de anımsatarak belediye ekiplerinin bölgelere yönlendirildiğini belirtti.

Ekiplerin ülkenin çeşitli noktasında özveriyle çalıştığını aktaran Seçer, "Kastamonu'nun Cide ve Sinop'un Ayancık ilçelerine 6 adet araç ve 12 itfaiye personeli ile mobil yemek tırını 12 Ağustos'ta yola çıkardık. Sel felaketinde zarar gören vatandaşlarımızın acısını paylaşıyorum. Yaralananlara acil şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

Seçer, Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybedenler ile Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere de Allah'tan rahmet diledi.

Kentin kırsal bölgelerinde eğitim alanında çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Seçer, "108 öğrenci kapasiteli, hem erkek hem de kız öğrencilere yönelik misafirhanemiz açılacak. Burada Liselere Geçiş Sistemine (LGS) hazırlanacak öğrencilerimiz için 75 kişilik kontenjan açtık. Burada eğitim merkezinde kurs alabilecekler. Geçen yıl üniversite için bu eğitim merkezlerimizde 230 öğrencimiz için kurs alma imkanı vardı. Bu yıl LGS'yi ilave ediyoruz. Ayrıca erkek ve kız misafirhanesini de hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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