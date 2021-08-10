Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı birinci oturumu yapıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısının birinci oturumu yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Seçer, gündem dışı konuşmasında, Bozyazı, Aydıncık ve Silifke ilçelerinde orman yangınlarının meydana geldiğini belirterek, itfaiye ekiplerinin yangınların söndürülmesi sürecinde özveriyle çalıştığını söyledi.

Ekiplerin, "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edilen Aydıncık ve Silifke'de inceleme yaptığını ifade ederek, "Aydıncık'ta 90, Silifke'de 10 hane yangından zarar gördü. Aydıncık'ta 15 fidanlık, 6 sera, 206 kovan kullanılamaz hale geldi, 27 hayvan da telef oldu. Silifke'de yapılan tespitlerde ise 56 kovan ve 86 kümes hayvanının telef olduğu görüldü." değerlendirmesinde bulundu.

Yangından etkilenen evlerin su faturalarının Büyükşehir Belediyesince ödenmesi için çalışma başlattıklarını dile getiren Seçer, Muğla'daki orman yangını için de destek ekipler gönderildiğini aktardı.

Seçer, AK Parti ve MHP'li bazı meclis üyelerinin, belediye personellerinin haksız yere işten çıkartıldığı ve terör örgütüyle bağlantılı kişilerin işe alındığı yönündeki iddialarının ise gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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