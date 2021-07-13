Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel

Mersin Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin temmuz ayı meclis toplantısının ikinci oturumu düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında, Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıda gündem maddeleri görüşüldü.

Seçer, konuşmasında, Kurban Bayramı için kentin çeşitli noktalarında bulunan 8 mezbahanın yanı sıra 24 mobil kesim ünitesinin vatandaşların hizmetinde olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kesimler 250 sertifikalı kasap, 110 yardımcı personel ve her kesimhanede görevli bir veteriner hekim ile veteriner sağlık teknikerleri gözetiminde, usulüne uygun şekilde gerçekleştirilecek. Kesim sırasında oluşan atıkların toplanması, bertaraf edilmesi ve kesim sonrası oluşabilecek sorunlarla ilgili de itfaiye ile çevre koruma ekiplerimiz de koordineli olarak çalışma yürütecekler. Vatandaşlarımızın cadde boylarında, sokak aralarında, uygun olmayan yerlerde hayvan kesiminden uzak kalmalarını istiyoruz. Bu kötü görüntülerden uzak durmalarını kendilerinden talep ediyoruz. Belediye olarak onların kurban kesimine her türlü desteği vereceğiz."

Bayram boyunca otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını, mezarlıklara gitmek isteyen vatandaşlar için de kentin çeşitli noktalarında ücretsiz servis hizmeti verileceğini kaydeden Seçer, bayram süresince her ilçede ve bazı tatil beldelerinde konserlerin düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Seçer, arife günü şehitler için 20 kurbanın kesilip aşevi aracılığıyla yemek yapılarak dezavantajlı mahallelerdeki vatandaşlara dağıtılacağını bildirdi.

Meclis toplantısı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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