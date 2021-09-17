Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynayanları azarladı - Haberler
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynayanları azarladı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz günlerde bir kahvehaneye ziyaret gerçekleştirdi. Seçer, o sırada kendisini dinlemeyen ve okey oynayan vatandaşlara seslenerek, "Herkes hakkını hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde kendisine ilgi göstermeyen vatandaşlara hitabı tepki çekti. Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer,o sırada konuşan kişinin sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"BURAYA KADAR GELDİ BELEDİYE BAŞKANI"

Oyun oynayanların ara vermesini söyleyen Seçer,"Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin.Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" ifadelerini kullandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynayanları azarladı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Yorumlar (3)
Abdurrahim GÖKÇE:Sanamı soraçak kimsiniz siz baş kesen taş koparanmı hayırdır polismi arkermi ançan o na saygı
Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Baran Gül:Sayın başkan öyle bir kanun mu var durmak zorunda değil vatandaş ??
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EVO20 :Yazılı ve yazısız hukuk kuralları diye bir şey var birazcık okuyup kendinizi geliştirseniz keşke! Ayrıca her şeyin kanunu olacak değil buna edep, saygı deniyor...
3 3 Yayından Kaldır
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Haber: Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynayanları azarladı - Haberler
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