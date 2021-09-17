Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı, kahvehanede kendisini dinlemeyip okey oynayanları azarladı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in kahvehane ziyaretinde kendisine ilgi göstermeyen vatandaşlara hitabı tepki çekti. Kahvehanede bir vatandaşla sohbet eden Seçer,o sırada konuşan kişinin sözünü keserek masalarda, kendisiyle ilgilenmeyen ve oyun oynamaya devam eden vatandaşlara kızdı.

"BURAYA KADAR GELDİ BELEDİYE BAŞKANI"

Oyun oynayanların ara vermesini söyleyen Seçer,"Sessiz olun sessiz. Okey oynayanlar da biraz ara versin.Buraya kadar geldi belediye başkanı. Herkes haddini hukukunu bilsin. Okey oynayanlar da dursun" ifadelerini kullandı.

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