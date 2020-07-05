MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak
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MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak

Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (2)BALIKÇI BARINAKLARINA ZİYARETDevam eden projeleri incelemek ve bir dizi temasta bulunmak için Mersin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar ve Çamlıbel...

05.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 05.07.2020 16:01

Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak (2)

BALIKÇI BARINAKLARINA ZİYARET

Devam eden projeleri incelemek ve bir dizi temasta bulunmak için Mersin'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar ve Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, burada TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Mersin milletvekilleri ve Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak ile esnafla bir araya geldi. Balıkçı barınakları ile ilgili yapılacak projeler hakkında bilgi veren Elvan, Mersin'in geleceğine yönelik projeleri konuşuyoruz. Hem hava hem deniz ulaşımı açısında önemli yerleri ziyaret ediyoruz. Çamlıbel semti bizim için önemli bir yer. Geçmişte bu bölge cıvıl cıvıl canlı bir bölgeydi. Ancak bu canlılığını önemli ölçüde yitirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Çamlıbel'e büyük destek verdi ve çalışmalara hızla başladık. Çamlıbel'i Mersin'in cazibe merkezi haline getireceğiz dedi.

'ORTAK PROJE OLUŞTURACAĞIZ'

Adil Karaismailoğlu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Mersin'de gerçekleştirilen yatırımlarla ilgili incelemelerde bulunduklarını belirterek, şunları söyledi

Devam eden işlerimizin bir an önce bitmesi için planlamalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde yapacağımız projelerle ilgili gerekli koordinasyonunu sağlıyoruz. Çamlıbel Balıkçı Barınağı'nı Mersin'e yaraşır bir şekilde elden geçirmek için proje çalışmalarına başladık. Buranın hem marina hem su sporlarının yapıldığı, iskele ilavesi ile tam donanımlı bir yaşam alanı olması için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz. Akdeniz Belediyesi ile koordinasyon içindeyiz. Onların tavsiyeleri, görüşleri bizim için çok önemli. Onların görüşlerini dikkate alarak güzel bir proje çıkaracağız. Projeyi hazırlayıp sizlerin oluruna sunacağız ve ortak bir karar alıp projeye hayata geçireceğiz. Sizlerin desteği ile projeyi bitirip hizmete sunacağız.

MERSİN Bakan Karaismailoğlu Çukurova Bölgesel Havalimanı 2 yıl içinde hizmete açılacak

Kaynak: DHA

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