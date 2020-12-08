Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
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Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu

08.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:18
Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu

MERSİN Adliyesi girişinde uygulanan HES kodu uygulaması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu.

MERSİN Adliyesi girişinde uygulanan HES kodu uygulaması nedeniyle yaklaşık 100 metrelik kuyruk oluştu. Polisin sık sık uyarılarına karşın vatandaşların sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

?Adalet Bakanlığı tarafından adliyelere HES kodu ile giriş yapılması kararının ardından Mersin Adliyesi önünde bugün uzun kuyruk oluştu. Sabah saatlerinde duruşmaları için adliyeye gelen vatandaşlar, yağmurun yağması ile birlikte zor anlar yaşadı. Adliye önünde bulunan polis ekipleri sık sık uyarı yapsa da sosyal mesafeye uyulmadı. Adliye giriş kapısında görevli memurlar, avukatların, adliye personelinin ve vatandaşların HES kodlarını kontrol etti.

'BELKİ COVİD OLACAĞIM'Sırada bekleyen Yusuf Kara, "Davamız var, yetişecek miyiz bilmiyoruz. Yağmurun altında bekliyoruz. Belki de sıra gelmeyecek" dedi.Durmuş Kocamaz ise, "Manzara ortada, vatandaştan mesafe ve maske kuralına uyulması bekleniyor. Nasıl yapacaksınız? Davam var, girmesen ne olacak? Mecbur katılmak zorundayım. Belki eve gittiğimde koronavirüs olmuş olacağım, bilemiyorum" diye konuştu.

Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu
Mersin Adliyesi önünde HES kodu kuyruğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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Haber Yorumları (1)
PINAR FIRAT: Bu kuyrukta bende engelli bir bayan olarak saatlerce bekledim çok kavgalar tartışmalarda oldu mahkemesi olanlara hes kodu olanlara öncelikte verilmedi milleti uygulamayla kuyruğa sokan lar sonra mesafe yok diyorlar 2 buçuk saat kuyrukta bekledim onu söylemiyorlar birde bahçede ickapida kuyruk vardı saat 10 'daki mahkememe 12 de girdim
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