Mersin 4 gün evinde mahsur kalan dedeye yardım eli

4 gün evinde mahsur kalan dedeye yardım eli

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aşhane'de görev yapan ve her gün evlere yemek dağıtan personellerin dikkati sayesinde 78 yaşındaki Mustafa Sarıtaş'ın hayatı kurtuldu.

2012 yılında eşini kaybeden ve yaklaşık bir yıldır da yürüme zorluğu çeken Mustafa Sarıtaş, merkez Yenişehir ilçesindeki Afetevler Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşayan Mustafa Sarıtaş, Büyükşehir Belediyesi Aşhane personelinin dikkati sayesinde hayatı kurtuldu. Sarıtaş'ın kapısına bıraktıkları yemeğin alınmadığını gören aşhane personelleri, bir terslik olduğunun farkında vardı. Sarıtaş'ın komşusu Hatice Dinar'dan yedek anahtarı alan personeller, Sarıtaş'ı yatak odasında yarı baygın bir vaziyette buldu. Susuz ve bitkin kalan Mustafa Sarıtaş, su içtikten sonra ambulans ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu olan Mustafa Sarıtaş, evinde her gün yemeğini getiren personelin yolunu gözlüyor.

Gençliğinin geçtiği, çocuklarının büyüdüğü ve eşi ile binlerce anısının olduğu evi bırakıp gitmek istemeyen Mustafa Sarıtaş'ı evlatları yanlarında kalmaya ikna edemiyor. Mustafa Sarıtaş da kendi evinde daha mutlu ve huzurlu olduğunu söylüyor. Bu yüzden de farklı bir şehre gitmek istemeyen Mustafa Sarıtaş evinde yalnız yaşıyor. 2 oğlu ve 1 kızı bulunan Mustafa Sarıtaş'ın bir oğlu Almanya'da, bir diğeri Malatya'da ve kızı ise Ankara'da yaşıyor.

Yaşadığı talihsiz olayı anlatırken gözyaşlarına hakim olmayan Sarıtaş, "Arkadaşlar yemeğimi getirirler. Pencereye gelir seslenirler, 'Amca yemeğini getirdim' diye. Bazen kapıya asarlar, bazen içeriye getirirler. Cuma günü ben çamaşır yıkamaya kalktım. Çamaşırı yıkadım, makineyi kapatayım derken ayağım dolaştı oraya düştüm. Telefon falan elimden uzağa gitti. 4 gün orada bağırdım durdum. Sağ olsun yemeği yine Cüneyt getirdiğinde, komşumu aramış. Hatice Hanım demiş ki ben de anahtar var. Bunlar anahtarı vermişler ve Cüneyt de kapıyı açıp girmiş" dedi.

Mustafa Sarıtaş'ın kızı Yasemin Yılmaz, yaşanan olayı anlatıp, apar topar Ankara'dan Mersin'e geldiğini söyledi. Babasına sarılıp öpen Yılmaz, "Ben Ankara'da oturuyorum. Bu olaylar keşke babamın başına gelmeseydi. Ama Allah Büyükşehir Belediyesi'nden, yemek getirip götüren herkesten razı olsun. Binlerce kez teşekkür ediyorum. Başına böyle şeyler gelmese iyiydi ama geldi, düşmüş. Yaşlılık işte" diye konuştu.

Kaynak: DHA