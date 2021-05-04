- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
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- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı / AHMET YILDIRIM - Haberler | 3. Sayfa

- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı Karabük'ün Eflani ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesindeki mermer ocağında meydana gelen iş kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Karlı Köyü'nde bulunan mermer ocağında meydana geldi. Greyder lastiği değiştirilmek istenildiği sıradan aniden patladı. Meydana gelen patlamada iş yerinde çalışan Emrah Karagöz (22), Uğurcan Tekşen ve İsmail Hakkı Bekar yaralandı. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve 112Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Karagöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı
- Mermer ocağında greyder lastiği patladı : 1'i ağır 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET YILDIRIM

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