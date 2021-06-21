Mermer ocağında feci ölüm
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Mermer ocağında feci ölüm

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, bir mermer ocağında çalışan işçi, ekskavatörün kendisini parçalaması sonucu feci şekilde öldü.

Adıyaman'da, bir mermer ocağında çalışan işçi, ekskavatörün kendisini parçalaması sonucu feci şekilde öldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkeze bağlı Çamlıca Köyü yakınlarında faaliyet gösteren bir mermer ocağında çalışan 3 çocuk babası Abuzer Parlak (42), mermer bloğunun gölgesinde bir süre dinlenmeye başladı. Bu esnada buluğun arka kısmından iş makinesi olan ekskavatör ile gelen Cezayir Y., Abuzer Parlak'ın önünde dinlenmiş olduğu mermer bloğunun yolu kapatmaması için bloğu bulunduğu yerden kaldırmak istedi. Abuzer Parlak'ı görmeyen ekskavatör kullanıcısı Cezayir Y., iş makinesinin ucunda bulunan liperi bloğa dayayarak kendisine doğru çekti. Bu esnada iş makinesinin ucundaki liper blok önünde dinlenen Abuzer Parlak'a saplandı. Mermer bloğunu devirdikten sonra Abuzer Parlak'ı parçalanmış halde gören Cezayir Y., burada çalışan işçilerden yardım istedi. Durum üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Abuzer Parlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Abuzer Parlak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan mermer bloğunu kenara çekmek isterken iş makinesinin ucunda bulunan liperle Abuzer Parlak'ın ölümüne neden olan Cezayir Y., ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

(Cihan Kizir/ İHA)

Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm
Mermer ocağında feci ölüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
Çabaları takdir topladı! Gazeteciler hem haber yaptı, hem yangına müdahale etti
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