Yılın son Merkür retrosu bugün Terazi burcunda başlıyor. 19 Ekim'e kadar etkileri devam edecek olan Merkür retrosu, özellikle ikili ilişkiler, anlaşmalar, ortaklıklarla ilgili konularda gecikmelere, sorunlara neden olabilir. Peki, Merkür retrosu ne zaman bitiyor? Merkür retrosu nedir, ne zaman sona erecek? İşte detaylar haberimzide...

MERKÜR RETROSU NE ANLAMA GELİYOR?

Merkür astrolojide zamanı, iletişim araçlarını, yolculuğu, haber ciliği temsil eder. Merkür'ün retro haretinde zaman kavramı yavaşlayacak. Adını mitolojide Roma'nın haber ci tanrısı Hermes, nam-ı diğer Merkür'den alan, aklı, iletişimi, ifade ve düşünce gücünü simgeleyen gezegen geri gittiğinde retro dönemi başlar. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Retro zamanları özellikle ilişkiler, ortaklıklar, imza gerektiren durumlar, estetik ve güzellikle ilgili konularda ekstra dikkatli olunması gereken zamanlar. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

MERKÜR RETROSU NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Yılın son Merkür retrosu 27 Eylül – 19 Ekim günleri arasında Terazi burcunda gerçekleşiyor. Durağan seyri 26-27 Eylül'de olacak Merkür retrosunun diğer durağan seyri ise 17 ve 19 Ekim'de gerçekleşecek.

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