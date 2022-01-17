Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak - Haberler
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Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak

Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Merkezefendi Belediyesi ölümünün 29. yılında Uğur Mumcu'yu anacak.

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (İHA) - Merkezefendi Belediyesi ölümünün 29. yılında Uğur Mumcu'yu anacak. Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk, 24 Ocak Pazartesi günü 'Uğur Mumcu'yu anlatacak.

Merkezefendi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan belgesel ve söyleşi saat 20.00'de başlayacak. Saat 21.00'de de Yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk okurları için imza etkinliği gerçekleştirecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "24 Ocak 1993'te Ankara'da Karlı Sokak'taki evinin önünde, arabasına konulan bombanın patlaması sonucu suikast ile yaşamını yitiren, basınımızın cesur kalemi Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 29. yıl dönümünde, yazar ve yönetmen Nebil Özgentürk'ün konuk olacağı belgesel gösterimi ve söyleşiyle anacağız. Etkinlik sonunda konuğumuz, kitaplarını Denizlili okuyucuları için imzalayacak. Anma etkinliğimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi. - DENİZLİ

Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak

Merkezefendi, Uğur Mumcu'yu Nebil Özgentürk ile anacak

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Nebil Özgentürk, Merkezefendi, Uğur Mumcu, Yönetmen, Yerel, Haber

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