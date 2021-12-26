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Merkezefendi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

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MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.

Değirmenönü Mahallesi 1372. Sokaktaki Meliha Kaftan (66) ve kızı Hatice Kaftan'ın (39) yaşadığı 2 katlı evde yangın çıktı.

Alevleri fark eden anne ve kızı evden çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik panosundan çıkmış olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Merkezefendi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Merkezefendi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Merkezefendi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Merkezefendi'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri

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