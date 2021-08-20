Merkezefendi'de gençlik festivali

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi kültür ve sanat alanındaki etkinliklerine tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez Gençlik Festivali düzenlenecek.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilk kez Gençlik Festivali düzenlenecek. Merkezefendi Kültür Merkezi'nde 27 Ağustos Cuma günü başlayıp 3 gün sürecek olan festival 29 Ağustos Pazar günü sona erecek. 27 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de Grup S.S.Ç, saat 21.00'de Tekil-a ve saat 22.00'de Necati ve Saykolar sahne alacak. 28 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de Sahra, saat 21.00'de Dem ve saat 22.00'de Vera konser verecek. 29 Ağustos Pazar günü ise saat 20.00'de RollBack, saat 21.00'de Umut Kaya ve saat 22.00'de Aydilge sahne alarak Merkezefendili ve Denizlililere birbirinde güzel şarkıları seslendirecekler. Merkezefendi'nin ve Denizli'nin Gençlik Festivali ile eğleneceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, tüm sanatseverleri festivale davet etti. Başkan Doğan, "Bu yıl ilkini gerçekleştireceğimiz Gençlik Festivalimiz ile bu zorlu süreçte sıkılan, bunalan hemşehrimize moral olacağız. Gençlik Festivali ile bir fark olsun istiyoruz. Festivalimiz 27 Ağustos Cuma günü başlayıp 29 Ağustos Pazar günü sona erecek. Birbirinden değerli sanatçılarımız hemşehrilerimiz için sahne alacak. Merkezefendi Belediyesi olarak sanata ve kültüre büyük önem veriyoruz. İlçemizi sanatın, kültürün, eğitim ve sporun merkezi haline getirmek için çalışıyoruz. Tüm sanatsever hemşehrilerimi bu yıl ilkini yapacağımız Gençlik Festivalimize davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı