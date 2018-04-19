Merkezefendi Belediyesinden 'Vatan İçin Gidin, Sağ Salim Dönün' Projesi

Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, vatani görevini yerine getirmek için askere gidecek olan gençlerin eline kına yakıp, içerisinde 22 parça eşya olan çanta hediye etti.

Merkezefendi Belediyesi, vatani görevini yerine getirecek Mehmetçikler için önemli bir projenin altına imza attı. 'Vatan için gidin, sağ salim dönün' projesiyle, vatani görevini yapmak üzere sülüsünü alan ve askere gidecek olan gençlere belediye ait Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda bir program düzenlendi. 98/2 tertip asker adayları için yapılan asker eğlencesine Başkan Subaşıoğlu'nun yanı sıra İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Neşet Koca, Belediye Başkan yardımcıları, asker adayları ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Yemek ikramının ardından asker adaylarına avucuna kına yakın Başkan Subaşıoğlu hayırlı teskereler dileklerini ileterek, ardından içerisinde tıraş takımı, cüzdan, losyon, deodorant, havlu, diş fırçası gibi ürünlerin yer aldığı 22 parçadan oluşan asker çantası hediye etti.

"Çocuklarımızı şölen havasında uğurlamış olacağız"

Etkinlikle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Başkan Subaşıoğlu, 98/2 ve 371. kısa dönem asker adayları için 'Vatan için gidin, sağ salim dönün' isimli bir proje başlattıklarını belirtti. Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde askere gidecek olan gençler ve ailelerini moral, motivasyon olması anlamında bu etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Subaşıoğlu, "Çocuklarımızı şölen havasında uğurlamış olacağız. Aynı zamanda gençlerimize askerlik için unutmamaları gereken malzemelerin olduğu çanta hediye ediyoruz. Annelerimizin de yardımı ile gençlerimize kına yakacağız. Ben Merkezefend ile Türkiye'nin her yerinden askere giden gençlerimize 'vatan için gidin, sağ salim dönün' diyorum" şeklinde konuştu.

Kına yakılması öncesi asker adayları uğrunda ölüme göze alacakları Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağını öptüler. Sonrasında ise Başkan Subaşıoğlu ve protokol üyeleri gençlere anneleriyle birlikte kına yakıp ardından asker çantası hediye ettiler. - DENİZLİ