Merkez Valisi Yılmaz'dan Başkan Aydın'a Ziyaret

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın kardeşi Merkez Valisi Adnan Yılmaz, Belediye Başkanı Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek "Selam Sana Asım'ın Nesli" kitabını hediye etti.

Bazı programlara katılmak üzere memleketi Sivas'a gelen Merkez Valisi Yılmaz, Başkan Aydın'ı ziyaret etti. "Selam Sana Asım'ın Nesli" adlı kitabın tanıtımına Sivas'tan başladıklarını söyleyen Yılmaz, "Başkanımız Sami beyi 2002 yılından bu yana tanırım, sever ve saygı duyarım. Ankara'ya dönmeden önce size kitabımı armağan etmek istedi. Yeni Asım'ın nesillerine sizin de büyük katkınız olacak, omuz vereceksiniz. Çünkü yarınları onlara emanet edeceğiz. Sultanşehrin Yiğidoları, yeni Asım'ın neslinin öncüsü olacak inşallah." şeklinde konuştu.

Vali Yılmaz'ı Mülkiye Başmüfettişi olduğu dönemden itibaren tanıdığına dikkat çeken Başkan Aydın ise, "Kendisini Allah için seviyoruz. Aradan yıllar geçti, ben Belediye Başkanı oldum. Sonra Bakanımız İsmet Yılmaz ile tanıştık. O vesile ile tanışıklığımız daha da güçlendi. Adnan ağabeyimiz bizim için çok özel bir şahsiyet. Bu ülke için değişik platformlarda görevlerini yürüttüler. Şimdi ise çok güzel bir kitap kaleme aldılar. Safahat kitabının özet hali diyebiliriz. Her gencimiz inşallah bu kitaptan istifade edecek. İlerleyen günlerde bu kitabın tanıtımı için kendisini yine inşallah Sivas'a davet ederiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz imzaladığı kitabını Başkan Aydın'a hediye etti. Başkan Aydın ise belediyenin kültür yayınlarından takdim etti. - SİVAS