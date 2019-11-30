Merkez Valisi Mustafa Toprak'tan Ahlat'a ziyaret

30.11.2019 09:39 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:45

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaklaşık 12 yıl önce Kaymakamlık yapan merkez valisi Mustafa Toprak, Ahlat'ı ziyaret etti.



1994-1997 yılları arasında Bitlis'in Ahlat ilçesinde kaymakam olarak, Çorum, Diyarbakır, İzmir ve Malatya illerinde ise vali olarak görev yapan merkez valisi Mustafa Toprak, Ahlat'ı ziyaret etti. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile birlikte Ahlat'a gelen Vali Toprak, Ahlat Belediyesini ziyaretinden sonra Selçuklu Mezarlığı, Ahlat Müzesi, Sahil Kalesi ve Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. İlçe ziyareti sonrası Ahlat Öğretmen Evinde eski çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen Vali Toprak'a Ahlat ziyaretinde Ahlat Kaymakamı Erkan İsa Erat, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ve Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Zeki Ergezen'de eşlik etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA