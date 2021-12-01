"Merkez Bankası müdahale etti" ne demek? Merkez Bankası dolara nasıl müdahale eder?

Merkez Bankası dolara nasıl müdahale eder? sorusunun yanıtı gündemde yer alan haberler in ardından sıklıkla araştırılan konular arasında yer aldı. Merkez Bankası, döviz kurlarındaki artış nedeniyle piyasaya satış yaparak müdahale ettiğini açıkladı. TCMB'den yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi. Peki, "Merkez Bankası müdahale etti" ne demek?

MERKEZ BANKASI DOLARA MÜDAHALE ETTİ Mİ?

Merkez Bankası dolara müdahale etti. TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Aralık vadeli repo ihalesi ile piyasaya 82 milyar 999 milyon 999 bin 962 milyon lira verdi. İhaleye 191 milyar liralık teklif geldi. İhalede basit faiz yüzde 15 olurken, bileşik faiz ise yüzde 16,16 seviyesinde gerçekleşti.

MERKEZ BANKASI DOLARA NASIL MÜDAHALE EDER?

Merkez Bankası dolar satarak kura müdahale ediyor. Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale geldi. TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirdi. TCMB, en son doğrudan müdahaleyi 23 Ocak 2014 tarihinde, yani yaklaşık 8 yıl önce yapmıştı.

TCMB'nin müdahale açılaması öncesi Dolar kuru 13,8847 seviyesini görmüştü. Açıklama sonrası kur 12:30 itibarıyla 12.50 seviyesine kadar çekildi.

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