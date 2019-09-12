Merkez Bankası faizleri 325 baz puan düşürdü
Merkez Bankası faizleri 325 baz puan indirdi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekti.
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal başkanlığında toplanan Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş'tan oluşan Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir dendi. Euronews.com'da Görüntüle