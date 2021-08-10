Merkez Bankası döviz kurları! Altın ve döviz kurları!
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Merkez Bankası döviz kurları! Altın ve döviz kurları!

Merkez Bankası döviz kurları! Altın ve döviz kurları!
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DÖVİZ KURLARI!

Merkez Bankası döviz kurları! Altın ve döviz kurları!

10 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI!

Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 483,00 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 782,45 lira, cumhuriyet altını da 3230,09 liradan satılıyor.

10 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI!

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2 üzerinde 483,00 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.30 itibarıyla 482,39lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI, YARIM ALTIN FİYATLARI!

Çeyrek Altın:

Alış: 772,2

Satış: 791,5

Yarım Altın:

Alış: 1.543,2

Satış: 1.581,7

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