Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya, görevden alındı

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCBM) Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı, Çetinkaya'dan boşalan göreve Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bugünkü sayıda yer alan karara göre; Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Çetinkaya'dan boşalan göreve Başkan Yardımcısı Murat Uysal atandı.

Kaynak: DHA

- Ankara