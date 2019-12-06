Merkel'den Nazi döneminin en büyük toplama kampı Auschwitz'e 60 milyon euro bağış

06.12.2019 07:28 | Son Güncelleme: 06.12.2019 08:28

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, 14 yıllık görevinde ilk kez ziyaret edeceği Auschwitz-Birkenau toplama kampına 60 milyon euro bağışta bulunacak.



Nazi döneminde 3 milyon kişinin katledildiği, şu an bir müze ve anma merkezi olan Polonya'daki toplama kampı UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor. Euronews.com'da Görüntüle