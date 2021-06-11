Merih Demiral sevgilisi kimdir, sevgilisi var mı? Merih Demiral hakkında merak edilenler!

Başarılı futbolcu Merih Demiral, kariyeriyle adından bahsettirirken özel hayatıyla ilgili de büyük merak topluyor. Türkiye A Milli Futbol takımının UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde yer alacak isimlerden olan Merih Demiral sevgilisi kimdir, sevgilisi var mı?

Merih Demiral sevgilisi var mı? Merih Demiral sevgilisi kimdir? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Merih Demiral hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Merih Demiral 5 Mart 1998'de Karamürsel, Kocaeli'nde doğdu. Merih Demiral Stoper mevkiinde oynayan Türk millî futbolcu. Futbola doğduğu şehrin takımı Karamürsel İdman Yurdu'nda başlayan oyuncu, daha sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Merih Demiral, 5 Mart 1998'de Kocaeli'de dünyaya geldi. Demiral, 11 yaşındayken Karamürsel İdmanyurduspor formasıyla yeşil sahalara çıktı. 2011 yılında Fenerbahçe'nin altyapısına dahil edilen futbolcu, futbol kariyerine Fenerbahçe ile adım attı. 1.92 boyunda olan Merih Demiral, her iki ayağına da hakimdir.

Defans ve stoper mevkilerinde görev alan futbolcu, 2016 yazında Portekiz'in bölgesel ekiplerinden Alcanenense'ye transfer olarak yurt dışına açıldı.

Burada çıktığı 18 maçta Portekiz'in Braga, Benfica ve Nacional gibi ülkenin önemli kulüplerinin de gözüne girdi. 2017 yılında Sporting Lizbon tarafından kiralanan oyuncu, 2018 yılında 200 bin euro bedelle Lizbon ekibine satıldı.

Portekiz İkinci Ligi'nde mücadele eden Sporting Lizbon B takımında şans bularak yeşil-beyazlı kariyerine başlayan Merih Demiral buradaki performansıyla da futbolun önemli tabakasının dikkatini çekmeye başladı.

Alt yaş gruplarında Türkiye forması giyen Merih son olarak 21 yaş altı milli takımımızın formasını giydi. A Milli seviyede de Türkiye'yi seçmesi bekleniyor.

Sporting Lizbon, Türk oyuncuyu 2018-2019 sezonu için Alanyaspor'a kiraladı. Merih Demiral, Süper Lig'deki ilk golünü Trabzonspor'a karşı attı. Alanyaspor, Sporting Lizbon'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Merih'i satın almak istediği takdirde 3.5 milyon Euro ödeyecek

MERİH DEMİRAL'IN SEVGİLİSİ VAR MI?

Başarılı futbolcu Merih Demiral'ın özel hayatına dair bilgiler magazin gündeminde fazla yer almamaktadır. Adının anıldığı biri de bulunmamaktadır.