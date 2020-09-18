Meriç İzgi kimdir? Youtuber Meriç İzgi kaç yaşında? Fenomen Meriç İzgi Koko, hayatı ve biyografisi Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi takipçileri ile olan diyalogları ile magazin gündemine geliyor. Sıra dışı çıkışları ile dikkat çeken Meriç İzgi'nin kim odluğu merak konusu olurken Meriç İzgi kimdir ve Fenomen Meriç İzgi kimdir? İşte Fenomen Meriç İzgi hayatı ve biyografisi

Fenomen Meriç İzgi'nin takipçileri ile olan diyalogları hem magazin gündeminden hem de ülke gündeminde konuşuluyor. Vatandaşların merak konusu olan Meriç İzgi hakkında araştırmalar yapılırken Meriç İzgi kimdir, Meriç İzgi biyografi ve fenomen Meriç İzgi kimdir gibi konular araştırıldı.

MERİÇ İZGİ KİMDİR?

Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi, 1996 yılında Adana'da dünyaya geldi. İzgi, Marmara Üniversitesi Moda Tasarım Bölümünde eğitim görmektedir. İzgi, sosyal medya hesapları dışında One Direction sayfasında adminlik yapıyor.

Meriç İzgi baba tarafından aslen Adana'lıdır. Babası Fırat İzgi yazar'dır, Kelebek Ömrü Kadar Aşk diye bir kitabı vardır.

İleride kendi markasını kurmak istemekte, günümüzde tasarımlar üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca yaklaşık 250 parçalık bir koleksiyon oluşturmuştur. Gelecek yıllarda mesleğinin moda tasarımı üzerine devam etmesini istemektedir.

MERİÇ İZGİ KAÇ YAŞINDA?

96 doğumlu olan fenomen 24 yaşındadır.

MERİÇ İZGİ KOKO

Koko, Meriç İzgi'nin sahiplenmek istediği maymunun adıdır.