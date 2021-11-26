MERHUM ÖĞRETMENLERİMİZİN KABRİ ZİYARET EDİLDİ

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT, Şube Müdürümüz İsmail SARIGÜL, okul ve kurum müdürleri Turgut HACINOĞMANOĞLU, Mehmet EKİZOĞLU, Soner KELEŞ ile Abdullah AKSOY tarafından merhum öğretmenimiz Akın ÖZTÜRK 'ün kabri ziyaret edildi.

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