MERHUM ÖĞRETMENLERİMİZİN KABRİ ZİYARET EDİLDİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

MERHUM ÖĞRETMENLERİMİZİN KABRİ ZİYARET EDİLDİ

Habermetre - Haberler | Toplum
MERHUM ÖĞRETMENLERİMİZİN KABRİ ZİYARET EDİLDİ

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT, Şube Müdürümüz İsmail SARIGÜL, okul ve kurum müdürleri Turgut HACINOĞMANOĞLU, Mehmet EKİZOĞLU, Soner KELEŞ ile Abdullah AKSOY tarafından merhum öğretmenimiz Akın ÖZTÜRK 'ün kabri ziyaret edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Şenel BULUT, Şube Müdürümüz İsmail SARIGÜL, okul ve kurum müdürleri Turgut HACINOĞMANOĞLU, Mehmet EKİZOĞLU, Soner KELEŞ ile Abdullah AKSOY tarafından merhum öğretmenimiz Akın ÖZTÜRK 'ün kabri ziyaret edildi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title