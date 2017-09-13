Merdiven Boşluğuna Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

AMASYA'da, 4'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen 5 yaşındaki Sadık Kurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Olay, dün Amasya Gümüşlü Cami yanında bulunan apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında merdivenlerden inerken ayağı kayan 5 yaşındaki Sadık Kurt boşluğa düşerek ağır yaralandı. Şerife ve Burak Kurt çiftinin ikizlerinden Kurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardınadn Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamadı. Sadık Kurt'un cenazesi hastaneden alınarak, Taşova İlçesi'ne bağlı Geydoğan köyü camine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından küçük çocuk köy mezarlığına defnedildi.



Cenazeye, Vali Yardımcısı Ferhat Burakgazi, Taşova Kaymakamı Kudret Kurnaz, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Erdem, Taşova Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Aydoğan ve vatandaşlar katıldı.



- Amasya