Mercidabık Zaferinin ile Fırat Kalkanı Harekatının Yıl Dönümü Etkinlikleri

Kilis'te, Mercidabık Zaferinin 502. yıl dönümünü ve Fırat Kalkanı Harekatının 2. yıl dönümü anma programları için toplantı yapıldı.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir Başkanlığında, Kilis Belediye ve Kilis Valiliği tarafından organize edilen 21 Ağustos Salı günü bayramlaşma programı, 24 Ağustos Cuma günü Mercidabık Zaferinin 502. yıl dönümünü ve Fırat Kalkanı Harekatının 2. yıl dönümü anma programları öncesi son değerlendirmeler yapıldı.

Geçen yıldan itibaren Mercidabık Zaferinin yıl dönümü ile Fırat Kalkanı Harekatının yıl dönümü birlikte kutlanma kararı alınmıştı. - KİLİS