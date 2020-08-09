Mercedes tutkunları buluştu
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Mercedes tutkunları buluştu

Çeşitli illerden gelen Mercedes tutkunları, 200'den fazla aracın katılımıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

09.08.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.08.2020 16:04

Çeşitli illerden gelen Mercedes tutkunları, 200'den fazla aracın katılımıyla Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Kent merkezindeki bir çay bahçesinde Hatay Mercedes Kulübü tarafından düzenlenen organizasyonda, klasik ve son model otomobiller sergilendi.

Otomobil sahipleri araçları hakkında birbirleriyle sohbet ederken, özellikle klasik araçlar katılımcılardan ilgi gördü.

Kulübün başkanı Fahri Bilinir, AA muhabirine, Mercedes severleri bir araya getirmek ve kaynaşmak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini söyledi.

Pandemi kurallarına uygun bir program yaptıklarını aktaran Bilinir, "Daha önce kent içinde bir araya gelmiştik ancak diğer kentleri de kapsayan bir etkinlik ilk kez yapıyoruz. 1960 modelden 2020'ye kadar tüm araçları burada toplamayı amaçladık. 200'ün üzerinde aracımız var. Mercedes tutkunlarını Hatay'da ağırlamaktan mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Konya Mercedes Kulübü Başkanı Ertuğrul Gazi İyioldu, 3 arkadaşı ile etkinliğe katıldığını belirtti.

Gaziantep'ten gelen Mehmet Tosyalı da Hatay'da bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını anlattı.

Mercedes tutkunları buluştu

Kaynak: AA

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