Mercan Dede'nin Post-Truth Odası İstanbul Art Show'da sergilenecek

04.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:46

20-22 Aralık tarihleri arasında Hilton Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda son yılların en çok konuşulan kavramı post-truth'un sanatı nasıl dönüştüreceği tartışılacak. Fuarın bu tema çerçevesinde ziyaretçilerine sunduğu Post-truth Odasını İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay ve sanatçı Mercan Dede birlikte geliştirdiler. Kanada'da resim üzerine lisans ve yüksek lisans eğitimi alan ve ardından aynı alanda akademisyenlik yapan Mercan Dede'nin resimlerinden, heykellerinden, video art'larından ve enstalasyonlarından oluşan post-truth odasında, yine Mercan Dede tarafından İstanbul Art Show için özel olarak bestelenen müzikler çalınacak. Fuar boyunca İstanbul Art Show'da yer alacak Mercan Dede, dört farklı müzik performansı da gerçekleştirecek.

Fuarda İstanbul Art Show için özel olarak hazırlanan bir başka yapıt da, Devrim Erbil'in 40 parçadan oluşan ve postmodernizmin parçalanma, bölünme, dağılma ve saçılma alt başlıklarına gönderme yapan 4 x 2,5 metrelik dev tablosu olacak.

Fuar süresince gerçekleştirilecek Art Talks/Sanat Sohbetleri etkinliklerine, Selim İleri, Nedim Gürsel, Ekrem Kahraman, Dr. Fırat Arapoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Tülin Onat, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Marc Ottavi gibi ünlü isimler konuşmacı olarak katılacak.

Doku Tıp Merkezi ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Art Show'da, Türk sanatına katkı yapan sanatçılar için bir ödül töreni yapılacak ve Seçici Kurul tarafından belirlenen isimlere ödül verilecek.

Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan fuar, pek çok ünlü galeriyi barındırıyor. Etkinlik, canlı performanslar, atölyeler seminerler, paneller, enstalasyonlar ile çağdaş sanatın her alanına dokunacak. TG Expo tarafından düzenlenen, İstanbul Art Show'un Seçici kurulundaFransız Resim Eksperi Marc Ottavi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu, Galeri Direktörü ve Sanat Yazarı Dr. Kumru Eren, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan ve Sanatçı Hanefi Yeter bulunuyor. Danışma kurulunda ise, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor.

Kaynak: Bültenler