Meraya götürülen hayvanlar nehirden geçiriliyor
MUŞ'un Yenice ilçesinde, meraya götürülen büyükbaş hayvanlar, her gün Karasu Nehri'ni yüzerek geçiyor.
MUŞ'un Yenice ilçesinde, meraya götürülen büyükbaş hayvanlar, her gün Karasu Nehri'ni yüzerek geçiyor.
Merkeze bağlı Yeşilce Mahallesi'nde, çobanlar her gün 170 büyükbaş hayvanı, meraya, Karasu Nehri'ni geçirerek, götürüyor. Zorlu yolculuk ile meraya çıkarılan hayvanlar akşam aynı güzergahtan geri getirilerek, sahiplerine teslim ediliyor. Çobanlardan Ekrem Yılmaz, "Meralarımız nehrin karşı tarafında olduğu için sabah hayvanları otlamak için Karasu'dan geçiriyoruz. Nehir yatağı taşlı. Zaman zaman taşlarda kayan hayvanların ayakları kırılıyor. Yapılan köprü çok uzak. Mecburen nehirden geçiriyoruz" diye konuştu.
- Muş
Kaynak: DHA
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