Meram'da öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi
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Meram'da öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi

Meram'da öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Meram Belediyesi Yaz Spor okulu öğrencileri, Genç KOMEK tarafından Dutlu Meram Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinliğe katıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 13 etkinlik istasyonunda eğlenirken öğrenen çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Dutlu Meram Millet Bahçesi'nde Genç KOMEK ve Meram Belediyesi Yaz Okulları'nda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda düzenlenen yaz okulu kapsamında öğrenciler, düzenlenen etkinlikle güzel vakit geçirdi.

"HEM EĞLENİYOR, HEM ÖĞRENİYORSUNUZ"

Başkan Kavuş, burada çocuklarla yaptığı sohbette, "Sizlerle birlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duydum. Yaz dönemini en iyi şekilde değerlendiriyorsunuz. Hem eğleniyor hem de öğreniyorsunuz. Sizler eğitimlerinize güzel bir şekilde devam ettikçe biz de sizler için yeni oyun alanları oluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

"BELEDİYELER OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYORUZ"

Merkez ilçe belediyeleri olarak Konya Büyükşehir Belediyesi ile beraber hareket ederek eğitime büyük katkı sağlandığını belirten Başkan Kavuş, "Çocuklarımız bu ülkenin geleceği. Geleceğimize sahip çıkmak için belediyeler olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeyi amaçlıyoruz. Yaz dönemlerinde çocuklarımızın vakitlerini boşa harcamamaları adına açtığımız yaz okullarında eğitici dersler veriliyor. Bir yandan da düzenlenen etkinliklerle çocuklarımızın güzel vakit geçirmelerine ek olarak doğa ve çevre bilinci aşılanıyor. Çocuklarımızın geleceğine yapılan tüm yatırımları önemsiyoruz. Bu tür projelere desteğimiz her zaman devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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