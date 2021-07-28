Meram'da düğün salonlarına sıkı denetim!
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Meram'da düğün salonlarına sıkı denetim!

Meram'da düğün salonlarına sıkı denetim!
Bültenler - Haberler | Güncel

Meram Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren düğün salonlarına yönelik denetimler gerçekleştirerek, çevrede yaşayanları rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılmaması ve salgın tedbirlerine uyulması hususlarında uyarılarda bulundu.

Türkiye'de salgın tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte düğün, nişan, kına gibi toplu organizasyonlar yoğun bir şekilde düzenlenmeye devam ediyor. Bu kapsamda uzun süredir faaliyetlerine ara veren düğün salonları, açık ve kapalı alanlarıyla hizmet vermeyi sürdürüyor.

Meram Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren düğün salonlarına yönelik denetim gerçekleştirerek, uyarılarda bulundu. Müzik yayını yapılan açık ve kapalı alanlar konusunda işletmecilere, ses düzeyinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelgesinde yer alan ölçülerde olması gerektiği bildirildi.

DENETİMLER ARTARAK DEVAM EDECEK

Meram Belediyesi'nden denetimlere dair paylaşılan bilgi notunda, "Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler, düğün salonlarının yoğun olarak faaliyet gösterdiği Hatıp Caddesi üzerindeki işletmeleri denetleyerek bilgilendirmede bulunmuştur. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın müzik yayını kaynaklı yüksek ses ve gürültüden rahatsız olduklarını bildirmeleri üzerine ekiplerimiz tarafından işletmecilere gerekli uyarılar gerçekleştirilmiştir. Yine canlı müzik ruhsatı olmayan işletmelere yönelik uyarı niteliği taşıyan tutanak düzenlenmiştir. Ekiplerimiz tarafından denetimler artarak devam edecekken, uyarıları dikkate almayan işletmeler hakkında yasal işlem başlatılacaktır" cümlelerine yer verildi.

İŞLETMELERE 'SALGIN TEDBİRLERİ' UYARISI

Meram Belediyesi Zabıta ekipleri, denetimler kapsamında işletmelere, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle belirlenen salgın kuralları hakkında da bilgi verdi. Maske, mesafe ve hijyen kurallarının ihlal edilmemesi konusunda uyarılarda bulunulan iletme sahiplerinden toplum sağlığı açısından konuya önem vermeleri istendi.

Kaynak: Bültenler

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