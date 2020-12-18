Meral hemşire koronaya yenik düştü
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Meral hemşire koronaya yenik düştü

18.12.2020 21:51 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:55
Meral hemşire koronaya yenik düştü

Samsun'da korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan hemşire hayatını kaybetti.

Samsun'da korona virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi altında olan hemşire hayatını kaybetti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı hemşire Meral Arbağ için başsağlığı mesajı yayınladı. Vali Dağlı, "Kovid-19 nedeniyle vefat eden Bafra Devlet Hastanesi'nde görevli hemşiremiz Meral Arbağ'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun" dedi. - SAMSUN

Meral hemşire koronaya yenik düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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