Meral Akşener: Selahattin Demirtaş Serbest Kalmalı

İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, katıldığı radyo-TV programında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"EŞİT ŞARTLARDA KAMPANYA YAPILMALIDIR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyasının eşit şartlarda yapılması gerektiğini belirten Akşener, Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili "Sayın Demirtaş hükümlü değil, tutuklu. YSK cumhurbaşkanlığı adaylığını onayladı. Eşit şartlarda cumhurbaşkanlığı adaylığı kampanyası yapılmalıdır" dedi.

"DEMİRTAŞ SEÇİMDEN SONRA BERAAT EDERSE..."

Demirtaş'ın seçimden sonra beraat etmesi durumunda bunun meşruiyetinin anlatılamayacağına vurgu yapan Akşener, "Bir endişem var. Bu kampanya bitti ve Demirtaş beraat etti. Türkiye bu seçimin meşruiyetini dünyaya nasıl anlatır? İkinci tura Erdoğan'la ben kalırsam Kürt vatandaşlarının oylarını alacağıma da inanıyorum" şeklinde konuştu.

BEDELLİ ASKERLİK ÇIKIŞI

Bedelli askerlikle ilgili taleplere kaygısız kalmayacaklarını da vurgulayan Akşener "Bu talepte bulunanların askerlikten ya da vatan savunmasından kaçan çocuklar olmadığını biliyorum. Bu algı yanlış. Bedelli askerlik isteyenler zengin çocukları değil. Aile ve iş kaygısı olan çocuklar, bu tür sosyal problemler var onları çözeceğiz inşallah. Askerlik süresini de kısaltacağız" açıklamasında bulundu.