Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim
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Meral Akşener, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Açıklamalar çok vahim

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sedat Peker'in Türkiye gündemini sarsan iddialarıyla ilgili konuştu. Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'la ilgili sözlerini hakkında konuşan ilk lider olan Akşener, "İddialar çok vahim. Ortaya çıkanlar tam bir rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz" tepkisini gösterdi.

Karar TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti lideri Akşener, Sedat Peker'in Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar'la ilgili iddiaları hakkında çok sert konuştu.

Peker'in iddialarını ilk değerlendiren lider olan Akşener, "Yalnız çok vahim. Rezalet. Bu iç içe geçmişlik, hele kokain meselesi. Bir devletin derini, sığı olmaz. Bir devlet, devlettir; kanundur, hukuktur, demokrasidir, kurumdur ve kurallardır." tepkisini gösterdi.

"HERKES GİBİ BEN DE İZLEDİM"

Akşener'in ifadelerinin tamamı şöyle:

"Çok vahim. Herkes gibi ben de izledim. İkisini de izledim ama hayır bu rezalet. Bu iç içe geçmişlik. Hele o kokain meselesi. Yani birbirlerine insanların kavgalarının arka planını anlıyorsunuz, korkunç. Bir devletin derini, sığı olmaz be kardeşim. Bir devlet devlettir; kanundur, hukuktur, demokrasidir, kurumdur ve kurallardır."

"SEN SİYASETÇİSİN, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

"Mesela Sayın Soylu'nun, o gargaraya geldi gitti. CHP'li milletvekillerine parmağını sallayarak dediği bir şey var. Mesleğim gereği, -mesleği sigortacılıktır arkadaşın-, mesleğim gereği -bakanlık meslek olmuş- ben hepinizle ilgili, milletvekillerinin yakınları dahil, bilgilere sahibim onları konuşmuyorum' dedi. Haydaa. Ben staj mtaj, 8 ay bir Bakanlık yaptım alengirli bir dönemde. Benim hiç kimse hakkında böyle özel bir bilgim yok ha. Olamaz. Hayır yani birileri birini takip etse bile siyasetçi bunu bilmez. Sen siyasetçisin, böyle bir şey yok. O zaman bu sözü söyleyene baktığınız zaman, bir savcının şu ana kadar harekete geçmemiş olduğuna da baktığınız zaman iş kötü."

NE OLMUŞTU?

Organize örgüt lideri Sedat Peker, sosyal medya üzerinden yayınladığı peş peşe videolar ile ortalığı karıştırmıştı. Yurt dışında olduğunu ifade eden Peker'in, Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar hakkında iddiaları Türkiye gündemini sarsmıştı.

Peker, videoyu kendi YouTube kanalından "Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır" ifadelerini kullanmıştı.

Peker, videonun devamında "Tolga Ağar'ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor, 'Tolga Ağar bana tecavüz etti' diye. Kız şikâyet ediyor. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini çıkarmıyor" demişti.

Peker ayrıca videoda Tolga Ağar'ın uyuşturucu madde kullandığını da öne sürmüştü.

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