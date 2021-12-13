Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor? Kılıçdaroğlu'nun önünde öve öve bitiremedi

'Başkent Yeni Otobüsleriyle Buluşuyor' programına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çalışmaları için teşekkür etti.

MANSUR YAVAŞ'I ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programda Mansur Yavaş'ı göklere çıkaran Akşener, "Bugün Ankara'dayız, Mansur Yavaş'ın ortaya koyduğu performansı, vatandaş nezdinde hem dürüst hem çalışkan hem somut sonuçlar alan ve her türlü haksızlık ve iftiraya karşı vatandaşın yanında duran. Aç ve açı doyurmak devletin görevidir. Sosyal devletin görevi. Bugün bu iktidar bu görevi yapmıyor, siz yapıyorsunuz. Allah sizden razı olsun, biz sizden razıyız. Biliyorum ki vatandaş da sizden razı. Saraylarda yaşayanlar sizin ayağınıza çelme takmak yerine umarım sizlerin çalışmalarını örnek alırlar. Her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AKŞNER, YAVAŞ'I MI İSTİYOR?

Akşener'in bu hamlesi "Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş'ı mı istiyor?" sorusunu akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere Kılıçdaroğlu, hem Mansur Yavaş'a hem de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kapıları kapatmıştı. Ancak Akşener, iki isimle ilgili de bu zamana kadar olumsuz bir ifade kullanmadı.

Olgun Kızıltepe olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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