Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir.
06.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:52
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısına yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Boğazı'nın Cumhurbaşkanlığına devrine ilişkin, "İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir." dedi.
Kaynak: Euronews.com
VİDEO: Meral Akşener: İstanbul Boğazı'nın sahibi Türk milletidir