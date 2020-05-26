Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
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Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında Meral Akşener'in elindeki kitap merak konusu olmuştu. Kitabın İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yeni çıkan romanı "Karanlık Hikaye" olduğu öğrenildi.

26.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 26.05.2020 16:58

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i Üsküdar'daki evinde ziyaret etti.

İki liderin baş başa görüşme de yaptığı bayramlaşma basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.

Meral Akşener'in elindeki kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı

MERAL AKŞENER'İN ELİNDEKİ KİTAP MERAK KONUSU OLDU

Millet İttifakı'nın liderleri arasında gerçekleşen görüşmeden basına yansıyan karelerde, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in elindeki kitap merak konusu olmuştu. Kitabın İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yeni çıkan romanı "Karanlık Hikaye" olduğu öğrenildi.

Meral Akşener'in elindeki kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener'in elindeki kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun buluşmasında gündem olan kitabın kime ait olduğu ortaya çıktı

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