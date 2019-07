Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grup toplantısından yaşadığı zor zamanları anlattı. Akşener, partinin kurulma aşamasındaCelal Adan'ın kendisi dahil herkese "Nesebi gayrı sahih" dediğini iddia etti.

"Şimdi, kendi hayatımdan beş yıldır yaşadığım bazı konuları sizinle paylaşmak istiyorum. 7 Haziran 2015 seçimleri damadın kardeşinin yönettiği, Erdoğan'ın sahibi olduğu söylenen TV kanalında bir kadına yakışmayacak hareketlerinin bulunduğu bir kaseti duyumu var dendi. Kelimeler aynen böyle. Elbette kadınlar beni anlayacaktır. Lütfi Bey arayıp bildirdi bana. Önce bütün vücudun uyuştu. Sonra acaba bir hata mı var diye baktım. Ve 45 dk kendimi bilemedim. Dişlerim takır takır vurdu. Saklanmak istedim. Sonra kalktım, en HZ. Ali'yi severim; Allah'ım yardım et dedim. İnsanlar aradı, 5. dün bir bahçeli birini gönderdi ve dedi ki kasetlerle ilgili arkadaşlarımıza yönelik yapılan o kumpasların ödedik. Kendini üzmesin, kaseti olsa ne gam, onunla yolları ayırmayacağız. Eşimin yanında bu cümle ile karşılaştım. Ben mücadeleye devam ettim. Bugün aramızda bulunan ve kendisini Sayın Bahçeli'nin arayıp bu kadar bağırıp çağırmasın kampanyamızın projelerini örtüyor denilerek uyarıldım. Arkasından sistem yürüdü ama çok genç kadınlardan müthiş hikâyeler dinledim. O mobbinge uğrayan, sözlü ve fiziksel tacize uğrayan o kadınlar için sonuna kadar devam ettim. Bir kadın hâkim Erdoğan'dan korktuğu için bu üç itirafçıya beraat verdi. Sayın Erdoğan sizin iktidarınızda ailenizdeki her kadın ve Türkiye'de yaşayan her kadın için birinden duydum, bir kadına yakışmayacak hareketleri bulunan kaseti var demek serbest kaldı. Övünün! Sonra 1 Kasım seçimleri oldu. Sonra biz Sayın Özdağ, Aydın, Oğan bir yola çıktık. İmza toplayarak demokrasi mücadelesi bir kongre talebiyle yola çıktık. Bütün erkek arkadaşlarımıza çok çirkin iftiralar atıldı, biliyorum. Ama sadece bana cinsiyetim üzerinden, kadın olduğum için çok çirkin şeyler yapıldı. Bir arkadaşımızı Sayın Bahçeli çağırdı evimin önünde çekilmiş bir fotoğrafı gösterdi, 01 plakalı bir otomobil ile beni her türlü izlettiğini söyledi arkasından terbiyemin müsaade etmediği bir söz söyledi. Arkasından 19 Haziran Kongresi oldu. Torunumun gayri meşru olduğunu yazdı. Ve ben bu işi de hukuki olarak çok sıkı takip ettim. Sayın Erdoğan devri iktidarınızda polisleriniz IP numarasını bulamadılar, IP numarasını bulacak imkânlarının olmadığını söylediler. Bugün artık canı isteyen 9 aylık bebeğe gayri meşru demeyi serbest bıraktınız, övünün."

"Sayın Erdoğan bir gün devran döner aynı sözler sizin için söylenir, aynı hakaretler sizlere söylenir. Kısada 5 yıldır kadın olarak bedenim üzerinden analarımızın ruhları incindi. Annelerimize sövüldü, bize sövüldü, erkeklerimizin eşlerine sövüldü ama bir delikanlı gibi çıkıp yakamıza yapışan olmadı."