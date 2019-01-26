Merakla Beklenen Yüzleşme Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı

Kanal D'nin merakla beklenen iddialı dizisi Yüzleşme'nin ilk fragmanı yayınlandı. Başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı'nın oynadığı Yüzleşme dizisi çarpıcı konusuyla da dikkat çekti.

OYUNCU KADROSU DİKKAT ÇEKTİ

Yapımını T Company'nin, yapımcılığını Bülent Turgut'un üstlendiği "Yüzleşme"nin başrollerini Uğur Yücel, Hande Doğandemir, Engin Öztürk ve Yiğit Kirazcı paylaşıyor. Senaryosunu Altuğ Küçük'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Sorak ve Burak Arlıel oturuyor.

YÜZLEŞME KONUSU NEDİR?

Çiçek yetiştiriciliği ve esans üreticiliği ile ünlü Kalender Kasabası'nda geçen hikayede geçmişte yaşanan olaylar, sırlar teker teker gün yüzüne çıkarken kasabada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.