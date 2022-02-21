Merakla Beklenen Street Fighter 6 Sonunda Duyuruldu

CAPCOM'un başarılı dövüş oyunu serisi Street Fighter'ın yeni oyunu Street Fighter 6 sonunda duyuruldu. Kısa bir teaser videosu ile duyurulan oyunun fragmanında tanıdık yüzler de yer alıyor.

Yaklaşık 35 yıllık oldukça köklü bir geçmişe sahip dövüş oyunu serisi Street Fighter, günümüzde hala popülerliğini koruyor. Japon video oyun geliştiricisi ve yayıncısı CAPCOM, 2016 yılında Street Fighter 5'i piyasaya sürmüştü. Bu süreçte oyuna eklentilerle birlikte destek verildi. Altı yıllık bir bekleyişin ardından CAPCOM, sonunda serinin merakla beklenen yeni oyunu Street Fighter 6'yı duyurdu.

Toplam 39 saniyelik oldukça kısa olan teaser fragman videosunda serinin önceki oyunlarından tanıdığımız Ryu ve Luke karakterleri gözüküyor. Çok daha gerçekçi modellemeler ile karşımıza çıkacak karakterle birlikte oyunda kaç adet karakter göreceğimiz veya yeni karakterlerin kimler olacağı henüz belli değil. Aynı zamanda herhangi bir çıkış tarihi veya çıkış platformu bilgisi paylaşılmadı.

CAPCOM, geçen hafta başlattığı geri sayım ile 21 Şubat tarihini hedef gösteriyordu. Bu geri sayımın da Street Fighter 6 için olduğunu öğrenmiş olduk. Oyun hakkında daha fazla bilginin 2022 Yaz mevsiminde paylaşılacağı da CAPCOM tarafından belirtildi. Oyunun resmi sitesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sizler Street Fighter serisi ve yeni oyunu Street Fighter 6 hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyundan beklentileriniz neler? Değerli görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Güncel oyun haberlerini sitemizden takip edebilirsiniz.

SaveButonu - Gamegar