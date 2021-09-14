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Merakla beklenen Limit dizinin set kareleri yayınlandı

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Merakla beklenen Limit dizinin set kareleri yayınlandı

Tolgahan Sayışman'a ait Han Medya'nın yapımını gerçekleştirdiği, Türk televizyonlarında ilk olma özelliği taşıyan Japon manga uyarlaması 2 sezonluk "Limit" mini dizisi, lise öğrencisi bir gurubun geçirdiği otobüs kazası sonrası 5 kızın hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Balıkesir Dursunbey'de bakir bir ormanda çekilen kaza sahnelerinden fotoğraflar yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu dizinin başrollerinde Miray Akay, Aslıhan Kapanşahin, Aslıhan Karalar, Cansu Sabancı, Sedef Çalışır ve Çağla Boz yer alıyor.

Merakla beklenen Limit dizinin set kareleri yayınlandı

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Haber: Merakla beklenen Limit dizinin set kareleri yayınlandı - Haberler Magazin
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