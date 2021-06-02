Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak
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Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Sağlık

Koronavirüse karşı ne zaman aşılanacağı merakla beklenen öğretmenlerle ilgili sevindiren haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, öğretmenlerin 7 Haziran Pazartesi'nden itibaren aşılanmaya başlanacağını ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir uzaktan eğitim şeklinde hizmet veren öğretmenler, okulların kademeli olarak açılmasının ardından sınıflarda da eğitim vermeye başladı. Ancak sınıflarda çok sayıda öğrencinin olması nedeniyle hem bulaştırma hem de hastalık kapma açısından riskli durumdaki öğretmenlerin ne zaman aşılanacağı merak ediliyordu.

ÖĞRETMENLER RANDEVU ALABİLECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı yeni açıklamada 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren tüm öğretmenlerin aşı randevusu alabileceğini bildirdi.

"YAŞ SINIRLAMASI OLMAYACAK"

Koca, "Önümüzdeki hafta aşılama programımız için yeni bir dönem daha başlıyor. 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren yaş sınırı olmaksızın tüm öğretmenlerimiz aşı olabilecekler. Aşı ile bağışıklık kazanacak ve salgını gündemimizden çıkaracağız. Bu güce güvenin" dedi.

TOPLAM AŞILAMA 29 MİLYON 500 BİN 747 OLDU

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı da açıklandı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre saat 19.45 itibarıyla Türkiye genelindeki aşılama sayısı 29 milyon 500 bin 747'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 1 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 830 bin 82, ikinci doz aşı 12 milyon 670 bin 665 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 500 bin 747 olarak gerçekleşti.

AŞILAMALARIN, ŞEHİRLERE GÖRE DAĞILIMI

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 824 bin 447, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 12 bin 914 ve toplamda 4 milyon 837 bin 361, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 377 bin 486, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 62 bin 605 ve toplamda 2 milyon 440 bin 91, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 134 bin 215, ikinci doz aşı sayısı 882 bin 110 ve toplamda 2 milyon 16 bin 325 doz olarak kayıtlara geçti.

Aşılamada yeni dönem! 7 Haziran'dan itibaren tüm öğretmenler aşılanacak
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- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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