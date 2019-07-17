Merakla beklenen Behzat Ç. dizisinin yeni afişi yayınlandı.

Uzun bir aradan sonra tekrar yayınlanma haberiyle takipçilerini heyecanlandıran Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi dizisinin yeni afişi yayınlandı.

İLK SEZONU 9 BÖLÜMDEN OLUŞACAK

İnter Medya'nın yapımcılığında Ercan Mehmet Erdem'in kaleme aldığı, Serdar Akar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrolünde Erdal Beşikçioğlu'nun olduğu dizide ayrıca Nejat İşler, Canan Ergüder Ece, Ege Aydan, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Güven Kıraç, Eray Eserol, Ayça Eren, Ahu Türkpençe, Kemal Burak Alper, Hüseyin Sevimli, Rıdvan Aybars Düzey, Gülşah Çomoğlu ve Kadir Çelik gibi isimler yer alıyor. 6 yıl aradan sonra BluTV ekranlarında yayınlanacak 'Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi' kendine has üslubuyla izleyenleri derinden etkileyecek. İlk sezonu 9 bölümden oluşacak dizinin ilk bölümü 25 Temmuz Perşembe günü BluTV'de izleyicilerle buluşuyor.