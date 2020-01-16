Aslı Enver Babil'de

16.01.2020 15:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:30

Babil'de Ayşe karakterini canlandıran Aslı Enver; Babil'in senaryosunu ilk okuduğumda senaryonun akışını ve hikayeyi çok sevdim. Ayşe'nin kendi özelindeki gizemi ve kuvvetli bir karakter olması beni heyecanlandırdı." Dedi.

AYŞE, İRFAN'IN HEM PEŞİNDE HEM YANINDA HEM KARŞISINDA!

Aslı Enver'in canlandırdığı Ayşe, Süleyman'ın şirketinde çalışmaktadır ve İrfan ile bu vesileyle tanışır. Ancak Ayşe, görünenin ötesinde bir gündemi olan, fedakâr, güçlü bir kadındır. Ayşe'nin ortaya çıkartması gereken bir sır vardır. Hayat, Ayşe'yi bu sırrın peşinde giderken İrfan'la bazen karşı karşıya bazen yan yana getirecektir.

Kaynak: Bültenler