Mera ıslah çalışmaları hız kesmeden devam ediyor

Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında ıslah edilen Narman İlçesi Beyler Mahallesi Merası düzenlenen törenle otlatmaya açıldı.

Törene Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Narman Kaymakamı Mustafa Serin, Narman Belediye Başkanı Burhanettin Eser, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ferhat Han, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Erhan Çiftgül, kurum ve kuruluş temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum Milletvekili Selami Altınok, törende yaptığı konuşmada İlin sahip olduğu tarımsal potansiyeline değinerek "Erzurum gerek hayvan sayısı gerekse mera varlığı bakımından önemli bir tarımsal potansiyele sahiptir. İlimizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için el birliği ile çalışıyoruz. Bu kapsamda yürüttükleri çalışmalardan dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" dedi.

Törende yaptığı konuşmada Mera Islah ve Amenajman Projelerinin önemini belirten Erzurum Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ferhat Han"Ülkemiz mera varlığının yüzde 11' ni barındıran Erzurum sahip olduğu mera varlığı ile önemli bir potansiyele sahiptir. Bu büyük bir zenginliktir. Bu zenginliğin korunması için meraların otlatma kapasitelerinin artırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi amacıyla Mera Islah Projeleri uygulamaktayız. Islah çalışması yaptığımız bu meranın ve diğer tüm meraların bizim geleceğimiz olduğu bilinciyle korunması, muhafaza edilmesi, doğru bir şekilde kullanılması hususunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekmektedir" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA