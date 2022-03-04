Mentor ne demek? Mentor kelime anlamı nedir? Mentor TDK anlamı nedir?

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MENTOR NE DEMEK?

Mentorluk, daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik etmesine yardımcı olduğu bir ilişkidir. Mentor, mentor olan kişiden daha yaşlı veya daha genç olabilir, ancak belirli bir uzmanlık alanına sahip olması gerekir. Geniş deneyime sahip biriyle öğrenmek isteyen biri arasında bir öğrenme ve gelişme ortaklığıdır. Bir uzmanla etkileşime geçmek, kültürel araçlarla ve içinde uzmanlık kazanmak için de gerekli olabilir. Mentorluk tecrübesi ve ilişki yapısı "psikolojik sosyal destek, kariyer rehberliği, rol modelleme ve protégé'lerin ve mentorlerin dahil olduğu mentorluk ilişkilerinde meydana gelen iletişimi" etkilemektedir.

Mentorluk, bilginin, sosyal sermayenin (sosyo-kapital) ve alıcının iş, kariyer veya mesleki gelişim ile ilgili olarak algıladığı psikososyal desteğin gayri resmi aktarımı için bir süreçtir. Mentorluk makbuzu alan kişiye protégé (erkek), protégée (kadın), çıraklık veya 2000'lerde bir mentee denebilir. Mentor vaftiz babası veya vaftiz annesi olarak adlandırılabilir.

"Mentorluk" her zaman iletişimi içeren ve ilişkiye dayalı bir süreçtir, ancak kesin tanımı şu anda kullanımda olan 50'den fazla tanımıyla belirsizdir.

Avrupa'daki mentorluk, en azından Antik Yunan döneminden beri var olmuştur ve kelimenin kökleri, Homeros'un Odysseia eserin'deki Alcimus'un oğlu Mentor'a gitmektedir. 1970'lerden bu yana Amerika Birleşik Devletleri'nde temel olarak eğitim bağlamlarında, kadınlar ve azınlıklar için işyeri eşitliği ilerleten hareketle önemli tarihsel bağlantılara sahip olan ve "Amerikan yönetiminde bir inovasyon" olarak tanımlandı.

MENTOR TDK ANLAMI NEDİR?

Mentor, "yönder" demektir.

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