Menteşe'nin Su Tankerleri Her Zaman Göreve Hazır
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Menteşe'nin Su Tankerleri Her Zaman Göreve Hazır

Menteşe'nin Su Tankerleri Her Zaman Göreve Hazır
Bültenler - Haberler | Güncel

Menteşe Belediyesine ait 18 ton su taşıma kapasiteli, 80 metre uzağa su fışkırtabilen ve 18 ton suyu 10 dakikada boşaltabilen 3 adet su tankeri, yangın süreci boyunca Menteşe bölgesindeki yangınların yanı sıra Marmaris yangınına da müdahale etti.

Menteşe Belediyesi araç filosu içerisinde bulunan ve son teknolojiye sahip 3 adet su tankeri bölgede yaşanan yangın afetinde Menteşe yangınlarının yanında Marmaris yangınına da müdahale etti.

Üzerinde 80 metreye kadar su fışkırtabilen tabancası bulunan ve tam güçte 18 ton suyu 10 dakikada boşaltabilen su tankerlerine harici pompa ile de 5 dakikada dolum yapılabiliyor.

Bölgede yaşanan yangın afetinde, Menteşe Belediyesi'nin tüm gücüyle sahada görev yaptığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Yangın sürecinde görevliler, gönüllüler ve tüm aktörler ile birlikte bizde tüm gücümüzle yangının kontrol altına alınması için çalıştık. Bu kapsamda kendi imkânlarımız ile satın aldığımız 3 adet su tankerimiz Menteşe ve Marmaris yangınlarının söndürme ve soğutma çalışmalarında yer aldı. Son teknolojiye sahip tankerlerimiz 18 ton suyu 10 dakikada boşaltabiliyor ve üzerinde bulunan vakum sistemi sayesinde 18 tonluk tankeri 8 dakika gibi bir sürede doldurabiliyor. Bu özellikleri sayesinde tankerlerimiz yangın sürecinde yangın alanındaki itfaiye araçlarına zaman kaybı yaşanmadan su takviyesi yaptılar. Araçlarımız yangın sonrasında da sahip oldukları 3 adet sulama hortumları ile soğutma çalışmalarında görev yaptılar. Yaşanan bu büyük afetin tekrarlanmamasını diliyor, olası bir yangın durumu için de araç filomuzu güçlendirerek personelimize de gerekli eğitimleri veriyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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