Menteşe'de Kurban Satış ve Kesim yerleri belirlendi
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Menteşe'de Kurban Satış ve Kesim yerleri belirlendi

Menteşe'de Kurban Satış ve Kesim yerleri belirlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Menteşe'de kurban satış ve kesim yerleri belirlendi.

Menteşe Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Yürütme Komisyonu kurban satış yerlerini; Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlerken, kurban kesim yerlerini ise, "Merkez; Muğla Büyükşehir Belediye Mezbahası, Salihpaşalar; İkiz Hasgül Et Gıda Tic. Ltd. Şti, Yerkesik; Onarganlar, Muammer Üner ve Sabri Datçalıoğlu, İkizce; Ramazan Bulut ve Halil İbrahim Nizamoğlu, Kafaca; Kenan Can, Yenice; Tuğrul Ölmez ve Ozan Kalfat, Yeşilyurt Hasan Güven, Bayır; Ali Otçu" şeklinde belirledi.

Kurban Hizmetleri Komisyonu kurban kesim ücretlerini büyükbaş için 500 TL, küçükbaş içinse 130 TL olarak açıklarken kurban kesim alanları dışında, izin verilmeyen alanlarda kurban kesenlere ya da çevreyi kirletenlere 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım düzenlenecek.

Kovid-19 salgın tedbirleri kapsamında kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak ve vatandaşlar hayvan satış alanlarında uzun süre kalamayacak. Kesim yerlerinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulacak ve tokalaşma olmayacak.

Kaynak: Bültenler

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