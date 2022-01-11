MENTEŞE'DE 24 SAATTE METREKAREYE 100 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

MENTEŞE, MUĞLA (DHA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak yağış nedeniyle ekili alanların büyük bölümü su altında kaldı. Muğla İl ve Menteşe İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri ekipleri Karabağlar Yaylası'nda çiftçi Hüseyin Ölmez'e ait ahırda su baskını nedeniyle hayvanların mahsur kaldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine bölgeye traktör ile ulaşan ekipler, Allen Kavağı mevkiinde bulunan ahırdan 4 büyükbaş, 5 küçükbaş ve yavru köpekleri, sular altında kalmaktan son anda kurtararak güvenli bölgeye aldı.