Menteşe Belediyesi VR espor turnuvası düzenliyor

Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvası, Menteşe Belediyesi tarafından düzenleniyor. Sanal Gerçeklik oyunu olan Bear Saber'in oynanacağı turnuva için kayıtlar başladı. Mart ayında düzenlenecek turnuvada büyük ödül ise 5000 bin TL.

Muğla'ya bağlı Menteşe Belediyesi, yeni iş birliğini duyurarak esporcular için bir ilke imza attı. Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvası Mart ayında gerçekleşecek.

TÜRKİYE'NİN İLK VR ESPOR TURNUVASI

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvası, 5000 TL ödüllü son yılların en popüler VR Espor oyunu olan Beat Saber turnuvası 22-26 Mart 2021 tarihlerinde Menteşe Belediyesi işletmesi Atapark'da yapılacak.

Yarışma formatı eleme usulü olan turnuva profesyonel ve amatör olarak iki farklı kategoride gerçekleşecek. Katılım ise 200 kişiyle sınırlı olacak.

Oyunun tanıtım videosunda yer alan Başkan Gümüş, "Pandemi döneminde spor tesislerimizin kapalı olması, bizleri gençlerimiz için ne yapabileceğimiz konusunda farklı aktivitelere yönlendirdi. Bu kapsamda Z kuşağının yakından takip ettiği ve oynadığı sanal gerçeklik oyunları ile gençlerimize hareketlilik kazandıracağız. Türkiye'de ilk defa bizim düzenlediğimiz Beat Saber turnuvasına katılım sağlayacak tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." dedi.

VR ESPOR NEDİR?

VR Espor'un oyuncuları etkileme şekli standart bir aktivite olmamasıdır. Espor'dan farklı olarak VR Espor oyuncuların hareket etmesi, tepki vermesi, koşması, yürümesi yüksek performanslı bir spor aktivitesi yapması ile ayrılmıştır. VR, Espor'un eleştirilen fiziksel spor kısmının geçiş dalı olmuştur.

BEAT SABER NEDİR? NASIL OYNANIR?

Beat saber, VR (sanal gerçeklik) gözlüğü ve VR kontrolcüsü ile oynanan üç boyutlu ritim oyunudur.

Beat Saber,müziğin ritmine uygun olarak gelen kutucukları doğru yönde ve doğru elle keserek puan kazanmayı hedefleyen bir VR oyunudur.

Beat Saber'da sağ elimizde mavi, sol elimizde kırmızı kılıç vardır. Karşımıza ritimle birlikte kutuları kılıç renklerine göre kesmemiz gerekmektedir. Kırmızı kutuyu kırmızı kılıç ile mavi kutuyu mavi kılıç ile kesmemiz gerekmektedir.

Beat Saber' da gelen kutuların üzerinde ok yönleri göstermektedir. Kutuları yönleri doğrultusunda kesmemiz gerekmektedir. Örn: Ok sağ yönünü gösteriyorsa kılıcımızı soldan sağa doğru sallayarak kesmemiz gerekmektedir.

Oyunda arka arkaya birkaç kez yanlış kutu kesme durumunuzda başarısız olacaksınız ve oyundan eleneceksiniz.

Oyunda karşınıza duvarlar gelecektir. Duvarlardan hareket ederek kaçmanız gerekmektedir. Eğer duvarlardan uzun bir süre kaçmazsanız oyundan eleneceksiniz, ama unutmayın duvar gerçek değil korkmanıza gerek yok.

Karşınıza gelen kutulara zamanında, ortasına ve hızlı vurduğunuzda daha fazla puan kazanacaksınız.

Arka arkaya hatasız kutuları kestiğinizde aldığınız puanlar katlanacaktır.